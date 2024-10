Il Tribunale di Taranto ordina a Disney Plus di bloccare la messa in onda della serie tv sul delitto di Avetrana (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Tribunale di Taranto ha accolto il ricorso del Comune di Avetrana e sospeso in via cautelare la messa in onda su Disney Plus della serie tv “Avetrana: qui non è Hollywood”, che era prevista per dopodomani, venerdì 25 ottobre. Il giudice ha fissato la prossima udienza, quella di comparizione delle parti, per il 5 novembre. La serie – diretta dal regista pugliese Pippo Mezzapesa e presentata in anteprima al Festival del Cinema di Roma – ripercorre la vicenda dell’omicidio di Sarah Scazzi. Tpi.it - Il Tribunale di Taranto ordina a Disney Plus di bloccare la messa in onda della serie tv sul delitto di Avetrana Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ildiha accolto il ricorso del Comune die sospeso in via cautelare lainsutv “: qui non è Hollywood”, che era prevista per dopodomani, venerdì 25 ottobre. Il giudice ha fissato la prossima udienza, quella di comparizione delle parti, per il 5 novembre. La– diretta dal regista pugliese Pippo Mezzapesa e presentata in anteprima al Festival del Cinema di Roma – ripercorre la vicenda dell’omicidio di Sarah Scazzi.

