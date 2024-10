Quotidiano.net - Guerra in Ucraina live, 007 di Kiev: “Oggi i primi reparti nordcoreani saranno nel Kursk”. Le forze russe sfondano a Chasiv Yar

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ottobre 2024 - L'intelligence militare, supportata da quella sudcoreana, continua a monitorare gli spostamenti delle primenordcoreane inviate in Russia e pronte ad entrare incontro. Secondo Kyrylo Budanov, capo del GUR ucraino (o HUR: Holovne upravlinnia rozvidky Ministerstva oborony Ukrainy), isoldati di Kim-Jong-un dovrebbero arrivarenelper dar manforte alledi Mosca impegnate a respingere l'offensivanella regione russa iniziata il 6 agosto. Mossa che permetterebbe al Cremlino di non distogliere proprie truppe dal Donetsk. Il capo degli 007 militari ucraini non ha specificato il numero dimesse in campo da Pyongyang, limitandosi a scrivere sul canale Telegram The War Zone: "Vedremo nel giro di un paio di giorni".