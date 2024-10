Donald Trump shock: “Vorrei avere i generali che aveva Hitler”. Esplode la polemica (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Esplode la polemica dopo le ultime dichiarazioni dell’ex presidente Usa Donald Trump, che ha espresso ammirazione per l’impegno dei generali di Adolf Hitler nei confronti del dittatore tedesco, auspicando che il personale militare americano mostrasse la stessa lealtà. Questa rivelazione proviene da un articolo recente della rinomata rivista The Atlantic. Durante una conversazione riservata alla Casa Bianca, Trump avrebbe dichiarato: “Ho bisogno di generali come quelli di Hitler. Persone completamente devote e pronte a seguire gli ordini”. Ha ignorato il fatto che i generali americani giurano fedeltà alla Costituzione invece che al comandante in capo. Questa non è la prima volta che emergono osservazioni simili da parte di Trump riguardo Hitler e i suoi generali. Thesocialpost.it - Donald Trump shock: “Vorrei avere i generali che aveva Hitler”. Esplode la polemica Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)ladopo le ultime dichiarazioni dell’ex presidente Usa, che ha espresso ammirazione per l’impegno deidi Adolfnei confronti del dittatore tedesco, auspicando che il personale militare americano mostrasse la stessa lealtà. Questa rivelazione proviene da un articolo recente della rinomata rivista The Atlantic. Durante una conversazione riservata alla Casa Bianca,avrebbe dichiarato: “Ho bisogno dicome quelli di. Persone completamente devote e pronte a seguire gli ordini”. Ha ignorato il fatto che iamericani giurano fedeltà alla Costituzione invece che al comandante in capo. Questa non è la prima volta che emergono osservazioni simili da parte diriguardoe i suoi

Donald Trump esalta l’esercito della Germania nazista : “Vorrei dei generali come quelli di Hitler”. L’ex chief of staff : “È un fascista” - Donald Trump è ormai un fiume in piena. A meno di due settimane dal voto per le Presidenziali americane la sua strategia è chiara: alzare il più possibile l’asticella delle sue dichiarazioni, continuare a stupire, a far parlare di sé anche ... (Ilfattoquotidiano.it)

“Donald Trump ammira Hitler” : piovono accuse dall’ex segretario John Kelly - Washington, 23 ottobre 2024 – Nel giorno che segna due settimane all’attesissimo appuntamento elettorale americano, a far piovere critiche su Donald Trump lanciando un assist su Kamala Harris non è un democratico o un repubblicano ‘pentito’, ma un ... (Quotidiano.net)