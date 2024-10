Claudio Carollo: il giovane giornalista che racconta cronaca, economia e sport (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Claudio Carollo, un nome emergente nel giornalismo italiano, ha saputo ritagliarsi uno spazio significativo nel panorama delle notizie grazie alla sua versatilità e competenza. Nato nel 1988, Carollo ha intrapreso il percorso professionale nel 2017, immergendosi nel mondo della cronaca e dell’attualità economica e politica. La sua passione per il giornalismo è accompagnata da un forte impegno nel trattare temi sociali e sportivi, che non solo informano, ma invitano alla riflessione. La sua carriera è caratterizzata da collaborazioni con diverse testate giornalistiche nazionali, oltre a esperienze significative nel settore radiofonico, che ne arricchiscono ulteriormente il bagaglio professionale. Gaeta.it - Claudio Carollo: il giovane giornalista che racconta cronaca, economia e sport Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, un nome emergente nel giornalismo italiano, ha saputo ritagliarsi uno spazio significativo nel panorama delle notizie grazie alla sua versatilità e competenza. Nato nel 1988,ha intrapreso il percorso professionale nel 2017, immergendosi nel mondo dellae dell’attualità economica e politica. La sua passione per il giornalismo è accompagnata da un forte impegno nel trattare temi sociali eivi, che non solo informano, ma invitano alla riflessione. La sua carriera è caratterizzata da collaborazioni con diverse testate giornalistiche nazionali, oltre a esperienze significative nel settore radiofonico, che ne arricchiscono ulteriormente il bagaglio professionale.

