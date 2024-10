Usa, il paradosso del voto arabo-americano: la possibile carta vincente di Trump (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Per punire l'amministrazione Biden-Harris per il sostegno a Israele nella guerra a Gaza, e ora in Libano, molti arabo americani vogliono votare Donald Trump, che rivendica di essere il presidente più filoisraeliano della storia e che nel primo giorno del suo primo mandato varò il 'muslim ban', il controverso divieto di ingresso negli Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Per punire l'amministrazione Biden-Harris per il sostegno a Israele nella guerra a Gaza, e ora in Libano, moltiamericani vogliono votare Donald, che rivendica di essere il presidente più filoisraeliano della storia e che nel primo giorno del suo primo mandato varò il 'muslim ban', il controverso divieto di ingresso negli

“Siete d’accordo con me? Datemi una penna” : Carl Lewis scarabocchia e strappa sul palco una foto di Donald Trump – Video - Questa è la storia. Su Michael Jordan, Carl Lewis ha così argomentato: “Una delle persone che è riuscita a cambiare lo sport mondiale”. @malttok94 #carllewis #trump #festivaldellosport #gazzettadellosport ? suono originale – Maltok 94 Non solo Trump e Harris Il gioco è poi proseguito, tra personaggi politici, sportivi e della musica. (Ilfattoquotidiano.it)

Carl Lewis contro Trump - scarabocchia la sua foto e lancia Harris : “Ce la faremo” - it: Notizie dallo Sport Italiano. (Adnkronos) – Passa il tempo, ma Carl Lewis non smette di interessarsi ai grandi temi della politica. Lewis ha commentato altre foto come quella di Michael Jordan: “Una delle persone che è riuscita a cambiare lo sport mondiale”. Non c’è stato bisogno di spiegare ulteriormente il proprio pensiero alla platea, reso ancora più chiaro dal commento di Lewis ... (Seriea24.it)

Carl Lewis contro Trump - scarabocchia la sua foto e lancia Harris : "Ce la faremo"

Con le elezioni americane che si avvicinano, nove volte oro olimpico, Lewis è sempre stato in prima linea per i diritti civili, in particolare contro le discriminazioni razziali. L'ex velocista ha disegnato delle corna da diavolo sulla fronte del candidato repubblicano Passa il tempo, ma Carl Lewis non smette di interessarsi ai grandi temi della politica.