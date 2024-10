Serie A 2024/2025, giudice sportivo ottava giornata: quattro squalificati, Corsi diffidato (Di martedì 22 ottobre 2024) quattro squalificati dopo l’ottava giornata di Serie A 2024/2025. E’ questo quanto emerge dalle comunicazioni del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, che ha fermato per un turno gli espulsi Antonino Gallo del Lecce, Tijjani Reijnders del Milan e Alessio Romagnoli della Lazio, oltre all’ammonito e già in diffida Ondrej Duda del Verona. Multate tre società: 5.000 euro di ammenda al Lecce per lancio di oggetti vari da parte dei tifosi, 2.500 al Verona per lo stesso motivo, così come i 2.000 elevati al Milan. Inoltre, il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, è stato ammonito con diffida per aver, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, rivolto all’arbitro Rosario Abisso una critica irrispettosa. Il fatto è comunque avvenuto prima della concessione del discusso rigore ai partenopei, fatto che si è verificato soltanto nel secondo tempo. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024)dopo l’di. E’ questo quanto emerge dalle comunicazioni delGerardo Mastrandrea, che ha fermato per un turno gli espulsi Antonino Gallo del Lecce, Tijjani Reijnders del Milan e Alessio Romagnoli della Lazio, oltre all’ammonito e già in diffida Ondrej Duda del Verona. Multate tre società: 5.000 euro di ammenda al Lecce per lancio di oggetti vari da parte dei tifosi, 2.500 al Verona per lo stesso motivo, così come i 2.000 elevati al Milan. Inoltre, il presidente dell’Empoli, Fabrizio, è stato ammonito con diffida per aver, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, rivolto all’arbitro Rosario Abisso una critica irrispettosa. Il fatto è comunque avvenuto prima della concessione del discusso rigore ai partenopei, fatto che si è verificato soltanto nel secondo tempo.

