Gaeta.it - Richiesta di tutela per l’autonomia dei magistrati: il Csm interviene dopo le decisioni sui migranti

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una nuova iniziativa si è concretizzata all’interno del Consiglio Superiore della Magistratura per preservaree l’indipendenza dei giudici italiani. Questo intervento nasce da una crescente preoccupazione riguardo alle recenti sentenze della sezione immigrazione del Tribunale di Roma, relative alla gestione deinei centri di permanenza per il rimpatrio in Albania. La questione è diventata oggetto di dibattito pubblico, suscitando reazioni da parte di diversi esponenti delle istituzioni. Le ragioni della petizione Nell’ambito dell’incontro, i rappresentanti delle correnti di Area, Magistratura Democratica e Unicost, insieme agli indipendenti Fontana e Mirenda, hanno formalizzato unadi apertura di una pratica che miri are l’indipendenza dei