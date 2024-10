Ilfattoquotidiano.it - “Pensiamo al vostro ultimo respiro, alla gioia di quel gol”: la toccante lettera del Potenza dedicata ai tre giovani tifosi del Foggia

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) “al: l’aria della nostra città,la che respiriamo anche noi.digol: il gol del pareggio del. A quegli abbracci che si sono intrecciati, a quei sorrisi che vi siete scambiati”. Queste le parole di unascritta dagli ultras Curva Ovest die riservata a Gaetano Gentile, Michele Biccari e Samuele Del Grande, idelmorti in seguito a un incidente stradale proprio nei pressi del capoluogo della Basilicata, mentre stavano tornando a casa al termine della gara di campionato tra le due squadre valida per la Serie C. “È la prima volta che troviamo sollievo in un gol subito dal, e avremmo voluto con tutto il cuore chelasi fosse ripetuta per altre due, tre, cento volte, per sempre.