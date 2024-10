Paura al porto di Tremestieri, con il furgone prosegue la sua corsa finendo in mare: illeso l'autista (Di martedì 22 ottobre 2024) Paura nella notte al porto di Tremestieri per il conducente di un furgone. L'uomo - secondo quanto si è appreso - non si sarebbe fermato all'interno dello scalo portuale proseguendo la sua corsa fino in acqua. Una disattenzione che poteva costargli molto cara. L'autista è stato soccorso Messinatoday.it - Paura al porto di Tremestieri, con il furgone prosegue la sua corsa finendo in mare: illeso l'autista Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024)nella notte aldiper il conducente di un. L'uomo - secondo quanto si è appreso - non si sarebbe fermato all'interno dello scalo portualendo la suafino in acqua. Una disattenzione che poteva costargli molto cara. L'è stato soccorso

“Niente cibo e letti” - ma non solo : paura in aeroporto per la squadra - Il volo sarebbe dovuto durare tra le tre e le quattro ore, ma quando l’aereo che trasportava i giocatori nigeriani è entrato nel confine libico non è atterrato a Bengasi come previsto, bensì presso l’aeroporto internazionale di Al Abraq. itNigeria bloccata in aeroporto in Libia: la vicenda fa il giro del mondo, chiesto l’annullamento della partita La nazionale coinvolta in questo spiacevole ... (Rompipallone.it)

“Niente cibo e letti” - ma non solo : paura in aeroporto per la squadra - Nelle scorse ore la nazionale nigeriana è partita in direzione Libia per giocare regolarmente la partita di qualificazione alla prossima Coppa d’Africa. itI racconti dei giocatori della Nigeria: “Ci hanno lasciati senza cibo e senza letti per 14 ore” Uno dei primi a raccontare l’accaduto è stato il capitano William Troost-Ekong, ex conoscenza della Serie A che su X ha spiegato come lui e i suoi ... (Rompipallone.it)

Nazionale nigeriana bloccata in aeroporto libico per 14 ore : “Abbiamo avuto paura” - A raccontare una situazione che sta diventando drammatica ci ha pensato il capitano ed ex Serie A Troost-Ekong. (Golssip.it)