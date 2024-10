Meloni a 2 anni dal giuramento: “Non mi sono mai risparmiata, ora avanti per un’Italia più forte” (video) (Di martedì 22 ottobre 2024) “Oggi, a due anni di distanza, se mi guardo indietro, penso soprattutto che non mi sono mai risparmiata ma penso anche che sono soddisfatta dei risultati e dei traguardi raggiunti per l’Italia”. Ricordando il giuramento da premier del 23 ottobre 2022 davanti al presidente Mattarella, Giorgia Meloni si affida a un video di circa 2 minuti su ‘X’ il bilancio del biennio appena trascorso a Palazzo Chigi. Giacca verde acqua, orecchini pendenti con pietre in tinta e maglietta bianca, la premier assicura di aver ”messo in sicurezza i conti dello Stato”, di aver rilanciato la ”crescita economica e l’occupazione” e di ”aver restituito all’Italia una nuova centralità sullo scenario internazionale”. Poi ricorda di aver ‘‘raggiunto diversi record storici”. Secoloditalia.it - Meloni a 2 anni dal giuramento: “Non mi sono mai risparmiata, ora avanti per un’Italia più forte” (video) Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) “Oggi, a duedi distanza, se mi guardo indietro, penso soprattutto che non mimaima penso anche chesoddisfatta dei risultati e dei traguardi raggiunti per l’Italia”. Ricordando ilda premier del 23 ottobre 2022 dal presidente Mattarella, Giorgiasi affida a undi circa 2 minuti su ‘X’ il bilancio del biennio appena trascorso a Palazzo Chigi. Giacca verde acqua, orecchini pendenti con pietre in tinta e maglietta bianca, la premier assicura di aver ”messo in sicurezza i conti dello Stato”, di aver rilanciato la ”crescita economica e l’occupazione” e di ”aver restituito all’Italia una nuova centralità sullo scenario internazionale”. Poi ricorda di aver ‘‘raggiunto diversi record storici”.

