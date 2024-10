Karate Kid: Legends | il poster del film (Di martedì 22 ottobre 2024) Sony Pictures ha diffuso il primo poster ufficiale di Karate Kid: Legends, il film diretto da Jonathan Entwistle. Il film sarà al cinema dal 29 maggio 2025 prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures. La trama del nuovo Karate Kid è al momento tenuta sotto chiave, il film però viene descritto come una sorta di crossover tra la saga originale (Ralph Macchio sarà nel cast), il reboot con Jackie Chan (anche lui ci sarà) e la serie di successo Cobra Kai. Al centro della storia ci sarà Ben Wang nei panni di un ragazzo alle prese con le difficoltà collegate all’età adolescenziale che trova sostegno nelle arti marziali. Nel cast oltre a Jackie Chan e Ralph Macchio anche Ben Wang (American Born Chinese), Joshua Jackson (Dawson’s Creek, Doctor Odyssey), Sadie Stanley (Kim Possible) e Ming-Na Wen (Mulan, Agents of S.H.I.E.L.D.,The Mandalorian). Universalmovies.it - Karate Kid: Legends | il poster del film Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Sony Pictures ha diffuso il primoufficiale diKid:, ildiretto da Jonathan Entwistle. Ilsarà al cinema dal 29 maggio 2025 prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures. La trama del nuovoKid è al momento tenuta sotto chiave, ilperò viene descritto come una sorta di crossover tra la saga originale (Ralph Macchio sarà nel cast), il reboot con Jackie Chan (anche lui ci sarà) e la serie di successo Cobra Kai. Al centro della storia ci sarà Ben Wang nei panni di un ragazzo alle prese con le difficoltà collegate all’età adolescenziale che trova sostegno nelle arti marziali. Nel cast oltre a Jackie Chan e Ralph Macchio anche Ben Wang (American Born Chinese), Joshua Jackson (Dawson’s Creek, Doctor Odyssey), Sadie Stanley (Kim Possible) e Ming-Na Wen (Mulan, Agents of S.H.I.E.L.D.,The Mandalorian).

