Inside Bertolucci | Adolescenza e Ribellione – Rassegna Cinematografica ad Abbiategrasso

(Di martedì 22 ottobre 2024) Dal 4 al 17 novembre 2024, Ex Convento dell’Annunciata, Via Pontida 22,. Marta Scotti, Silvia Giulia Mendola, Angelo Nigro, PianoinBilico e Maffeis Lab, in collaborazione con la Fondazione Bernardo, sono lieti di presentare la retrospettiva “– unadedicata al maestro Bernardo, che si terrà presso la splendida cornice dell’Ex Convento dell’Annunciata di. La programmazione prevede la proiezione di tre capolavori che esplorano il tema delladurante l’: “The Dreamers” (nella versione recentemente restaurata), “Io ballo da sola” e”Prima della rivoluzione”. I temi trattati spaziano dalla giovinezza alla psicanalisi, dalla cinefilia alla solitudine, evidenziando le sfide e le contraddizioni del periodo adolescenziale.