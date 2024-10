Credito d’imposta Zes Unica mezzogiorno, Barone (LEGA): “Sarà prorogato al 2025” (Di martedì 22 ottobre 2024) Proroga del Credito d’imposta ZES Unica mezzogiorno fino al 2025: sostegno a giovani, donne e settori strategici 22 OTTOBRE – “Il Credito d’imposta Zes Unica mezzogiorno Sarà prorogato al 2025, assieme al rifinanziamento della Nuova Sabatini in uno con la conferma di alcune misure di sgravi contributivi già in vigore per incentivare l’occupazione di giovani, donne e lavoratori svantaggiati e saranno inoltre previsti interventi in materia di detassazione dei premi di produttività e per il welfare aziendale”. Così Luigi Barone, responsabile nazionale Coesione Territoriale e Zes della LEGA Salvini Premier a proposito dell’approvazione del Documento Programmatico di Bilancio approvato dal Consiglio dei Ministri su proposta del ministro, della LEGA, dell’Economia e Finanze Giancarlo Giorgetti. Puntomagazine.it - Credito d’imposta Zes Unica mezzogiorno, Barone (LEGA): “Sarà prorogato al 2025” Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Proroga delZESfino al: sostegno a giovani, donne e settori strategici 22 OTTOBRE – “IlZesal, assieme al rifinanziamento della Nuova Sabatini in uno con la conferma di alcune misure di sgravi contributivi già in vigore per incentivare l’occupazione di giovani, donne e lavoratori svantaggiati e saranno inoltre previsti interventi in materia di detassazione dei premi di produttività e per il welfare aziendale”. Così Luigi, responsabile nazionale Coesione Territoriale e Zes dellaSalvini Premier a proposito dell’approvazione del Documento Programmatico di Bilancio approvato dal Consiglio dei Ministri su proposta del ministro, della, dell’Economia e Finanze Giancarlo Giorgetti.

