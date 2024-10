Caso Sangiuliano, il relatore: “Respingere la richiesta del Tribunale dei ministri” (Di martedì 22 ottobre 2024) No all’acquisizione della corrispondenza tra l’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e Maria Rosaria Boccia da parte del Tribunale dei ministri, perché nella vicenda si riconosce un fumus persecutionis. Sarebbe questa la motivazione alla base della relazione del senatore di Forza Italia, Adriano Paroli, secondo quanto si apprende, al termine della riunione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato. Lapresse.it - Caso Sangiuliano, il relatore: “Respingere la richiesta del Tribunale dei ministri” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) No all’acquisizione della corrispondenza tra l’ex ministro della Cultura, Gennaro, e Maria Rosaria Boccia da parte deldei, perché nella vicenda si riconosce un fumus persecutionis. Sarebbe questa la motivazione alla base della relazione del senatore di Forza Italia, Adriano Paroli, secondo quanto si apprende, al termine della riunione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato.

Caso Sangiuliano - Boccia a Montecitorio : “Nomine? In tribunale si chiarirà tutto” - “Nomine fatte da persone al di fuori del governo? Ho già detto tutto nell’intervista di ieri. In tribunale? Certo”, così Maria Rosaria Boccia intercettata dai giornalisti davanti a Montecitorio dopo un caffè con il proprio avvocato in un bar di Via degli Uffici del Vicario. Se penso di fare nomi in futuro? Nelle sedi opportune si chiarirà tutto. (Lapresse.it)