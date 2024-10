Borsa | l' Europa in avvio è incerta Parigi -002%

Borsa: l'Europa in avvio è incerta, Parigi -0,02% (Di martedì 22 ottobre 2024) Le Borse europee aprono all'insegna dell'incertezza. Parigi registra un -0,02% con il Cac 40 a quota 7.534 punti. Francoforte sale dello 0,35% con il Dax a 19.528 punti. Londra cede lo 0,25% con il Ftse 100 a quota 8.297 punti. Quotidiano.net - Borsa: l'Europa in avvio è incerta, Parigi -0,02% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Le Borse europee aprono all'insegna dell'incertezza.registra un -0,02% con il Cac 40 a quota 7.534 punti. Francoforte sale dello 0,35% con il Dax a 19.528 punti. Londra cede lo 0,25% con il Ftse 100 a quota 8.297 punti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Banca centrale svizzera abbassa i tassi di 25 punti portandoli all'1% - euforia sui mercati : Milano e Parigi +1 - 3% - Francoforte +1 - 1% - La Banca nazionale . La Banca centrale svizzera ha deciso di abbassare i tassi di 25 punti, portandoli all'1%. Gli averi a vista detenuti dalle banche presso la BNS saranno remunerati fino a un determinato limite al tasso guida BNS, quelli eccedenti tale limite a un tasso di interesse pari allo 0,5%. (Ilgiornaleditalia.it)

Olimpiadi Parigi 2024 - Italia quinta nella classifica a punti! Francia sul podio - La qualità del movimento sportivo di un Paese non deve essere misurata soltanto in base alle medaglie, ma occorerebbe osservare anche altri parametri. CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA A PUNTI DELLE OLIMPIADI . Quello che prende in considerazione i cosiddetti finalisti, ovvero i migliori otto atleti in ciascuna disciplina, è da sempre una cartina di tornasole e risponde maggiormente alla caratura ... (Oasport.it)

LIVE Ciclismo su pista - Olimpiadi Parigi in DIRETTA : ora la corsa a punti dell’omnium - Paternoster cerca una clamorosa rimonta - Vince lo scratch la statunitense Jennifer Valente. Si parte alle 11. 13. 13. 02 30 giri, si assegna un punto a ogni giro, chi guadagna un giro conquista 20 punti. 12. 24 Ecco la classifica completa dell’omnium femminile dopo la tempo race: 1 68 VALENTE Jennifer USA 78 (1) 2 3 BAKER Georgia AUS 70 (2) 3 12 COLES-LYSTER Maggie CAN 60 (3) 4 20 DIDERIKSEN Amalie DEN 58 (4) 5 58 WOLLASTON Ally NZL ... (Oasport.it)