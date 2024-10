Velvetmag.it - 1950-1970. La grande arte italiana Capolavori dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea

(Di martedì 22 ottobre 2024) Apre a Torino, nelle Sale Chiablese dei Musei Reali, unae inedita mostra dedicata aidei più importanti artisti italiani del secondo dopoguerra intitolata. La. L’ingente numero di opere, per un totale di settantanove, proviened’di Roma, ed è riunito insieme per la prima volta fuori dal museo di appnenza. Un’occasione straordinaria per dare vita a un progetto critico ed espositivo dirigore e presentare a un ampio pubblico le testimonianze artistiche di una stagione irripetibile. Carla Accardi, Composizione. Courtesy of Press Office