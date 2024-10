Risorse da destinare al Trasporto pubblico locale: annunciato lo sciopero (Di lunedì 21 ottobre 2024) La FILT CGIL di Parma esprime delusione rispetto alla mancanza del Trasporto pubblico sul tavolo della discussione nella nuova Legge Finanziaria. Non vi è alcun riferimento ad un possibile aumento del fondo nazionale destinato al TPL, ma di fatto viene completamente ignorato il ruolo strategico Parmatoday.it - Risorse da destinare al Trasporto pubblico locale: annunciato lo sciopero Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La FILT CGIL di Parma esprime delusione rispetto alla mancanza delsul tavolo della discussione nella nuova Legge Finanziaria. Non vi è alcun riferimento ad un possibile aumento del fondo nazionale destinato al TPL, ma di fatto viene completamente ignorato il ruolo strategico

Sciopero del trasporto pubblico per venerdì 8 novembre a Milano. Lo sciopero degli addetti al trasporto pubblico nazionale, interesserà anche i dipendenti Atm che si occupano di garantire la mobilità pubblica nella città meneghina. Lo stop, fanno sapere i sindacati, durerà 24 ore e non sono previste fasce di garanzia. Il nuovo sciopero, indetto da quasi tutte le principali sigle sindacali, è previsto per venerdì 8 novembre.

Trasporto Pubblico Locale in Puglia - Emiliano: "In attesa dell'elettrico, è sensato rinnovare parco autobus con motori Euro6". Durante l'incontro è stato presentato lo studio del Politecnico di Milano che analizza le opportunità e criticità per la transizione energetica nel trasporto pubblico locale: secondo lo studio, una transizione graduale verso alimentazioni alternative rappresenta la strategia più efficace.

Trasporto pubblico - Renzi (FdI): "Aumentare paghe degli autisti per evitare problema delle corse saltate". "Aumentare le paghe degli autisti di Start per eliminare le corse saltate dei bus e contrastare l'evasione": lo chiede Gioenzo Renzi, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale. "Con la riapertura delle scuole sono ricominciati i problemi del trasporto pubblico locale gestito da Start.