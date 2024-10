Esce senza anello di fidanzamento | conferma la crisi con Harry?

Leggi tutta la notizia su Pettegolezzicelebrita.com

(Di lunedì 21 ottobre 2024) L’ultima uscita di Meghan Markle cattura l’attenzione mentre abbandona l’diMeghan Markle, la duchessa del Sussex, è uscita di recente con un look chic e disinvolto con una camicia in chambray, pantaloni bianchi e una cintura marrone. Tuttavia, ciò che ha attirato l’attenzione di tutti non è stato solo il suo abbigliamento elegante, ma anche l’asdell’di. La visita di Meghan a Girls Inc. di Santa Barbara Durante la sua visita a Girls Inc. di Santa Barbara, Meghan ha partecipato al lancio di un nuovo programma di benessere digitale mirato a insegnare agli studenti statunitensi come navigare sui social media in modo sicuro. Questa iniziativa fa parte della sua nuova partnership con il gruppo di difesa della tecnologia responsabile, #HalfTheStory.