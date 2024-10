Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: Vece in semifinale nel keirin! Tra poco Alzini nella corsa a punti, attesa per Viviani

(Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.36: Queste le protagoniste del secondo quarto del: Wang Lijuan (CHN) – Bib 265 Veronika Jabornikova (CZE) – Bib 269 Emma Finucane (GBR) – Bib 283 Alessa-Catriona Propster (GER) – Bib 292 Fuko Umekawa (JPN) – Bib 305 Nurul Izzah Izzati Mohd Asri (MAS) – Bib 307 13.35: BRAVISSIMA MIRIAM! L’azzurra trova lo sprint perfetto e si qualifica per le semifinali con uno splendido secondo posto alle spalle della colombiana Bayona Pineda, terzo posto per van der Peet, quarta McCaig 13.30: Ci sarà Miriamal via del primo quarto di finale del. Le prime quattro vanno in: Alessia McCaig (AUS) – Bib 251 Martha Bayona Pineda (COL) – Bib 268 Mathilde Gros (FRA) – Bib 279 Clara Schneider (GER) – Bib 294 Miriam(ITA) – Bib 302 Steffie van der Peet (NED) – Bib 320 13.