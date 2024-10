Il Roseto Comunale apre per la fioritura autunnale (Di domenica 20 ottobre 2024) Da giovedì 24 ottobre a domenica 10 novembre, in occasione della fioritura autunnale apre gratuitamente al pubblico il Roseto Comunale (via di Valle Murcia). Durante la finestra temporale sopraccitata, dalle ore 08:00 alle 17:00, i visitatori potranno ammirare le varietà moderne e antiche delle Romatoday.it - Il Roseto Comunale apre per la fioritura autunnale Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Da giovedì 24 ottobre a domenica 10 novembre, in occasione dellagratuitamente al pubblico il(via di Valle Murcia). Durante la finestra temporale sopraccitata, dalle ore 08:00 alle 17:00, i visitatori potranno ammirare le varietà moderne e antiche delle

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Riapertura del roseto comunale di roma : un evento imperdibile per amanti della natura e turisti - La struttura è dedicata non solo alla bellezza estetica ma anche alla conservazione delle diverse varietà di rose, creando un patrimonio botanico di grande valore. Le rose, simbolo di amore e bellezza, saranno presentate in diverse forme e colori, offrendo una visione affascinante delle varietà botaniche. (Gaeta.it)

Cosa fare a Roma a ottobre? Dai musei gratuiti al Tavere Day - dalle Giornate Fai alla riapertura del roseto comunale - Nella città eterna saranno accessibili gratuitamente i Musei Capitolini, Museo dell’Ara Pacis, Galleria Borghese e Palazzo Altemps. Cosa fare nei prossimi giorni? Di seguito tutti i dettagli. L’evento avrà luogo dal 7 al 13 ottobre. Il 6 ottobre saranno aperti i musei statali e le aree archeologiche della Capitale e di tutta Italia. (Funweek.it)