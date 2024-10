Mister Movie | Il teaser trailer della quarta stagione di Dr. Stone anticipa il ritorno della serie anime nel 2025 (Di sabato 19 ottobre 2024) Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Toho Animation ha finalmente rilasciato il primo teaser trailer della quarta stagione di Dr. Stone, il popolare anime di fantascienza distopica che tornerà nel gennaio 2025. La nuova stagione, intitolata Dr. Stone: Science Future, riprenderà la storia a oltre un anno dalla conclusione della terza stagione, lasciando i fan in trepidante attesa delle nuove scoperte scientifiche di Senku e della sua squadra. Un’avventura scientifica senza precedenti La trama dell’anime ruota intorno a Senku Ishigami, un giovane geniale appassionato di scienza, che si risveglia migliaia di anni dopo un Misterioso fenomeno che ha pietrificato l’intera umanità . Trovandosi in un mondo dove la civiltà è crollata, Senku decide di usare le sue conoscenze scientifiche per ricostruire la società da zero. Mistermovie.it - Mister Movie | Il teaser trailer della quarta stagione di Dr. Stone anticipa il ritorno della serie anime nel 2025 Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Toho Animation ha finalmente rilasciato il primodi Dr., il popolaredi fantascienza distopica che tornerà nel gennaio. La nuova, intitolata Dr.: Science Future, riprenderà la storia a oltre un anno dalla conclusioneterza, lasciando i fan in trepidante attesa delle nuove scoperte scientifiche di Senku esua squadra. Un’avventura scientifica senza precedenti La trama dell’ruota intorno a Senku Ishigami, un giovane geniale appassionato di scienza, che si risveglia migliaia di anni dopo unioso fenomeno che ha pietrificato l’intera umanità . Trovandosi in un mondo dove la civiltà è crollata, Senku decide di usare le sue conoscenze scientifiche per ricostruire la società da zero.

The Strangers 2 : ecco il primo teaser trailer del prossimo sequel horror - Al momento, il capitolo 2 è "in arrivo", senza una data di uscita ufficiale. Lionsgate ha diffuso il teaser trailer del secondo capitolo di The Strangers, la trilogia horror con protagonista Madelaine Petsch. Il primo film ha ottenuto una classificazione R per "violenza horror, linguaggio e breve uso di droghe". (Movieplayer.it)

The Electric State - il teaser trailer del film di Anthony e Joe Russo - INFORMAZIONI SU THE ELECTRIC STATE DIRETTO DA: Anthony e Joe Russo SCENEGGIATURA DI: Christopher Markus e Stephen McFeely BASATO SULLA GRAPHIC NOVEL DI: Simon Stålenhag PRODOTTO DA: Joe Russo, p. The Electric State Anthony e Joe Russo - Netflix Copyright © 2025 Netflix, Inc. (Cinefilos.it)

Millie Bobby Brown e Chris Pratt nel primo teaser trailer di The Electric State - Una nuova spettacolare avventura retro futuristica diretto dai fratelli Russo di Avengers: Endgame che arriverĂ in streaming su Netflix dal 14 marzo. Ecco il teaser trailer, la trama e il poster di The Electric State. (Comingsoon.it)