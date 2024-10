La rabbia degli “sfollati” della Torre dei Moro: “Bene la Torre Seta, ma paghiamo ancora affitti e mutui” (Di sabato 19 ottobre 2024) Milano – “Adesso si volta pagina, siamo qui per un nuovo inizio”. Mirko Berti, portavoce dei residenti della ormai ex Torre dei Moro di via Antonini, è nel ventre del grattacielo andato a fuoco il 29 agosto 2021. Dietro di lui, i rendering della nuova Torre Seta, davanti a lui un nutrito gruppo di ex residenti del palazzo, ansiosi di comprendere meglio quale sarà il loro destino. Passato, presente e futuro si mischiano nei discorsi dei cittadini e delle autorità. Certo, si guarda avanti, ma quanto accaduto fa ancora male, molto male. Berti, voi famiglie sfollate dove abitate ora? Le istituzioni vi stanno dando una mano? “Siamo fuori da tre anni dall’ex Torre dei Moro a nostre spese. C’è ancora un’emergenza abitativa, tre anni dopo il rogo. Ciò vuol dire che non si è fatto nulla per tre anni. La Regione doveva intervenire ma non l’ha fatto. Ilgiorno.it - La rabbia degli “sfollati” della Torre dei Moro: “Bene la Torre Seta, ma paghiamo ancora affitti e mutui” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Milano – “Adesso si volta pagina, siamo qui per un nuovo inizio”. Mirko Berti, portavoce dei residentiormai exdeidi via Antonini, è nel ventre del grattacielo andato a fuoco il 29 agosto 2021. Dietro di lui, i renderingnuova, davanti a lui un nutrito gruppo di ex residenti del palazzo, ansiosi di comprendere meglio quale sarà il loro destino. Passato, presente e futuro si mischiano nei discorsi dei cittadini e delle autorità. Certo, si guarda avanti, ma quanto accaduto famale, molto male. Berti, voi famiglie sfollate dove abitate ora? Le istituzioni vi stanno dando una mano? “Siamo fuori da tre anni dall’exdeia nostre spese. C’èun’emergenza abitativa, tre anni dopo il rogo. Ciò vuol dire che non si è fatto nulla per tre anni. La Regione doveva intervenire ma non l’ha fatto.

