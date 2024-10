La fiera in Florida trampolino di lancio tra Italia e Centro America (Di sabato 19 ottobre 2024) Fort Lauderdale, poco a Nord di Miami, si prepara ad accogliere un importante riflesso del tricolore Italiano in occasione del Florida International Trade and Cultural Expo (Fitce). Il prestigioso evento, che si terrà il 23 e 24 ottobre 2024 nella Contea di Broward, vedrà la partecipazione della Italian Delegation Made in Italy, composta da una selezionata rappresentanza delle eccellenze Italiane e guidata dall’imprenditrice Romina Nicoletti. La cittadina statunitense è da tempo riconosciuta come capitale mondiale dello yachting e le eccellenze nautiche Italiane occupano sempre una posizione di rilievo, affascinando il pubblico internazionale. Una visibilità che tuttavia non si limita al solo settore marinaresco: Fort Lauderdale diventerà il punto di incontro di molti altri settori di punta Italiani e rafforzando la posizione del Made in Italy in un mercato in rapida crescita. Laverita.info - La fiera in Florida trampolino di lancio tra Italia e Centro America Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di sabato 19 ottobre 2024) Fort Lauderdale, poco a Nord di Miami, si prepara ad accogliere un importante riflesso del tricoloreno in occasione delInternational Trade and Cultural Expo (Fitce). Il prestigioso evento, che si terrà il 23 e 24 ottobre 2024 nella Contea di Broward, vedrà la partecipazione dellan Delegation Made in Italy, composta da una selezionata rappresentanza delle eccellenzene e guidata dall’imprenditrice Romina Nicoletti. La cittadina statunitense è da tempo riconosciuta come capitale mondiale dello yachting e le eccellenze nautichene occupano sempre una posizione di rilievo, affascinando il pubblico internazionale. Una visibilità che tuttavia non si limita al solo settore marinaresco: Fort Lauderdale diventerà il punto di incontro di molti altri settori di puntani e rafforzando la posizione del Made in Italy in un mercato in rapida crescita.

