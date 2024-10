Gaeta.it - Il carcere di Rebibbia sotto i riflettori: smartphone e boxe tra i detenuti

(Di sabato 19 ottobre 2024) La Casa di Reclusione di Romaè recentemente salita alla ribalta per una serie di eventi che sollevano interrogativi sulla sicurezza e sulle condizioni di detenzione. In particolare, l'emergere di attività ricreative poco ortodosse e la circolazione ditra ihanno messo in allerta i sindacati di polizia penitenziaria. Su piattaforme come TikTok, video che ritraggono incontri die sessioni di allenamento in palestra, realizzati all'interno del, stanno guadagnando visibilità e popolarità, mentre la mancanza di controllo e vigilanza solleva preoccupazioni. Il fenomeno dei video diinAll'interno delle mura di, un numero crescente dista sfruttando il tempo libero per mettere in scena incontri di, come dimostrano i video circolati sui social media.