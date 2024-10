Highlights e gol Tottenham-West Ham 4-1, Premier League 2024/2025 (VIDEO) (Di sabato 19 ottobre 2024) Il VIDEO con Highlights e gol di Tottenham-West Ham 4-1, match valido per l’ottava giornata della Premier League 2024/2025. Derby londinese vittorioso per gli Spurs, che rimontano gli Hammers e si rilanciano in classifica dopo aver perso tre delle ultime cinque partite giocate in campionato. Gli ospiti erano partiti bene grazie alla rete di Kudus in avvio, ma già prima dell’intervallo l’ex Juventus Kulusevski è riuscito a pareggiare i conti. Nella ripresa i padroni di casa hanno poi preso il largo con i gol di Bissouma e Son, inframezzati dall’autorete di Todibo. Highlights e gol Tottenham-West Ham, Premier League 2024/2025 (VIDEO) Highlights e gol Tottenham-West Ham 4-1, Premier League 2024/2025 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ilcone gol diHam 4-1, match valido per l’ottava giornata della. Derby londinese vittorioso per gli Spurs, che rimontano gli Hammers e si rilanciano in classifica dopo aver perso tre delle ultime cinque partite giocate in campionato. Gli ospiti erano partiti bene grazie alla rete di Kudus in avvio, ma già prima dell’intervallo l’ex Juventus Kulusevski è riuscito a pareggiare i conti. Nella ripresa i padroni di casa hanno poi preso il largo con i gol di Bissouma e Son, inframezzati dall’autorete di Todibo.e golHam,e golHam 4-1,) SportFace.

