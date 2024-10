Due tentativi di suicidio sventati a Roma dalla Polizia Locale

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di sabato 19 ottobre 2024), 19 ottobre 2024 – LadiCapitale ha sventato due drammaticidiin due diverse zone della città nel giro di poche ore, grazie alla prontezza e all’abilità di dialogo degli agenti intervenuti. Il primo episodio si è verificato nelle prime ore della mattina di oggi, quando una pattuglia del XI Gruppo Marconi, impegnata in un normale servizio di controllo, ha notato una situazione di grave pericolo in viale Isacco Newton, zona Portuense. Gli agenti hanno visto un uomo seduto in bilico sulla sopraelevata, con il corpo proteso verso il vuoto. Riconosciuta la gravità della situazione, gli operanti si sono avvicinati con cautela e hanno intrapreso un dialogo con l’uomo, riuscendo a convincerlo a tornare in una posizione sicura.