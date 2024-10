Volvo, utili in calo e ordini sotto le stime (Di venerdì 18 ottobre 2024) Gli utili di Volvo Ab nel terzo trimestre sono in calo, con l'utile operativo rettificato sceso a 14,1 miliardi di corone svedesi Imolaoggi.it - Volvo, utili in calo e ordini sotto le stime Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) GlidiAb nel terzo trimestre sono in, con l'utile operativo rettificato sceso a 14,1 miliardi di corone svedesi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Per Volvo utili in calo nel trimestre - ordini sotto le stime - Volvo ha registrato un volume netto di ordini di autocarri pari a 43. Gli utili di Volvo Ab nel terzo trimestre, appesantiti per il produttore di mezzi pesanti dal rallentamento della domanda impianti di perforazione, sono in calo, con l'utile operativo rettificato sceso a 14,1 miliardi di corone svedesi (1,24 miliardi di euro) a causa della minore attività di trasporto merci e di costruzione. (Quotidiano.net)

Per Volvo utili in calo nel trimestre - ordini sotto le stime - Gli utili di Volvo Ab nel terzo trimestre, appesantiti per il produttore di mezzi pesanti dal rallentamento della domanda impianti di perforazione, sono in calo, con l'utile operativo rettificato sceso a 14,1 miliardi di corone svedesi (1,24 miliardi di euro) a causa della minore attività di trasporto merci e di costruzione. (Quotidiano.net)