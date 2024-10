Ilrestodelcarlino.it - Protezione civile, piano da aggiornare. "Solo i giovani s’interessano"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) L’aggiornamento deldidi Forlì è stato discusso ieri nella riunione della prima commissione. A relazionare sono stati gli assessori Giuseppe Petetta e il funzionario deputato, il geologo Marcello Arfelli. L’aggiornamento è in corso di svolgimento dopo l’approvazione delche è avvenuta nel 2021: per legge taledeve essere aggiornato almeno ogni tre anni. Nella sua prefazione l’assessore ha spiegato come ilsia stilato insieme dai 15 Comuni del comprensorio forlivese. Nella sua spiegazione tecnica, Arfelli ha mostrato quali cambiamenti la revisione porterà aldal punto di vista di diversa dislocazione delle aree di ammassamento – previste in via Copernico e via Savelli –, così come non sarà più prevista un’eventuale tendopoli in via Copernico.