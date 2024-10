Open Arms, assegnata la scorta anche all’ultima pm per le minacce. L’associazione dei magistrati: «Clima di tensione alimentato dalle polemiche» (Di venerdì 18 ottobre 2024) È stata assegnata la scorta alla pm Giorgia Righi che, insieme a Marzia Sabella e Gery Ferrara, rappresenta l’accusa nel processo Open Arms contro il ministro Matteo Salvini. La decisione segue la valanga di insulti e minacce social arrivati dopo la richiesta di condanna a 6 anni della Procura nei confronti del vicepremier. Il leader della Lega è già a Palermo per seguire oggi, 18 ottobre, l’arringa difensiva della avvocata Giulia Bongiorno. Contro di lui le accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per avere impedito, cinque anni fa, lo sbarco a Lampedusa della nave Ong Open Arms con 147 migranti a bordo. È anche previsto in mattinata un flashmob in piazza Politeama con tutti i deputati e senatori del Carroccio. La pm l’unica fino a ora senza scorta La pm Righi era l’unica del pool di magistrate a non essere ancora tutelata. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di venerdì 18 ottobre 2024) È statalaalla pm Giorgia Righi che, insieme a Marzia Sabella e Gery Ferrara, rappresenta l’accusa nel processocontro il ministro Matteo Salvini. La decisione segue la valanga di insulti esocial arrivati dopo la richiesta di condanna a 6 anni della Procura nei confronti del vicepremier. Il leader della Lega è già a Palermo per seguire oggi, 18 ottobre, l’arringa difensiva della avvocata Giulia Bongiorno. Contro di lui le accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per avere impedito, cinque anni fa, lo sbarco a Lampedusa della nave Ongcon 147 migranti a bordo. Èprevisto in mattinata un flashmob in piazza Politeama con tutti i deputati e senatori del Carroccio. La pm l’unica fino a ora senzaLa pm Righi era l’unica del pool di magistrate a non essere ancora tutelata.

