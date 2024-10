Emergenza maltempo: esondazioni e tragedie in Liguria e Centro-Nord Italia (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una nuova ondata di maltempo sta flagellando il Centro-Nord Italia, provocando disagi e gravi situazioni di Emergenza. Tra le regioni maggiormente colpite figurano la Liguria e la Toscana, dove si registrano esondazioni, ritardi nei trasporti e persino perdite umane. Le autorità locali stanno attivando misure di Emergenza per far fronte a una situazione che continua a evolversi, mentre le previsioni meteorologiche annunciano un ulteriore peggioramento. Emergenze e tragedie in Liguria La Liguria sta vivendo ore di grande difficoltà a causa dell’esondazione del fiume Entella, avvenuta a Chiavari, in provincia di Genova. Questa situazione ha costretto il Comune a lanciare un avviso di Emergenza per la popolazione, sollecitando i cittadini a evacuare i piani bassi degli edifici e a cercare rifugio in luoghi più sicuri. Gaeta.it - Emergenza maltempo: esondazioni e tragedie in Liguria e Centro-Nord Italia Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una nuova ondata dista flagellando il, provocando disagi e gravi situazioni di. Tra le regioni maggiormente colpite figurano lae la Toscana, dove si registrano, ritardi nei trasporti e persino perdite umane. Le autorità locali stanno attivando misure diper far fronte a una situazione che continua a evolversi, mentre le previsioni meteorologiche annunciano un ulteriore peggioramento. Emergenze einLasta vivendo ore di grande difficoltà a causa dell’esondazione del fiume Entella, avvenuta a Chiavari, in provincia di Genova. Questa situazione ha costretto il Comune a lanciare un avviso diper la popolazione, sollecitando i cittadini a evacuare i piani bassi degli edifici e a cercare rifugio in luoghi più sicuri.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo Italia - emergenza nella regione : fiumi esondati e danni - twitter. Esondato il Bormida, stop ai treni tra Pietra Ligure e Loano. Maltempo in Liguria: fiumi esondati, danni e strade chiuse Danni in diverse zone della Liguria. Maltempo in #Liguria. #Liguria #Allagamenti #Maltempo pic. . >> “È finita, va bene così…”. Domani allerta arancione in tutta la Liguria, scuole chiuse in molte città . (Caffeinamagazine.it)

Emergenza maltempo in città . Il Lambro allaga due strade : "Serve la vasca di laminazione" - Non solo: il mese scorso, l’assessore al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia, Gianluca Comazzi, aveva fatto sapere che "abbiamo deciso, nell’ultimo tavolo di confronto, di utilizzare 1,5 milioni per eliminare due traverse sul fiume Lambro non più utilizzate, che contribuiscono ad alzare il livello del fiume". (Ilgiorno.it)

Emergenza maltempo a Fossacesia - intervento di Protezione civile e forze dell'ordine [FOTO] - Nella serata di ieri, Fossacesia è stata colpita da un’intensa ondata di maltempo, caratterizzata da forti piogge che hanno messo in allarme il comune e i suoi cittadini. Grazie all’immediata attivazione della Protezione cvile comunale, la situazione è stata gestita con prontezza, evitando... (Chietitoday.it)