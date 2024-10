Ilgiorno.it - Campus di orientamento. Così si aiutano i ragazzi a scegliere le superiori

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Si terrà domani, per il secondo anno consecutivo alla scuola Cantù, ildiper aiutare i genitori e gli studenti delle secondarie di primo grado nella scelta delle. Il, organizzato dal Comune e dalla cooperativa Stripes in collaborazione con Rete Relè e il Centro di aggregazione giovanile, vedrà la partecipazione di tutti gli istitutidel territorio, il Centro provinciale per l’istruzione degli adulti Milano 4, il Cfp Ial Lombardia, gli istituti Bernocchi e dell’Acqua, i licei Galilei e Tirinnanzi, gli istituti Barbara Melzi e Mendel (Villa Cortese), il Ciofs di Castellanza, la Top style school, l’istituto Vinci (Gallarate); saranno presenti Afolmet e Confindustria Alto Milanese.