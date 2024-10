AI e pedopornografia: «Siamo vicini al punto di non ritorno» (Di venerdì 18 ottobre 2024) La quantità di immagini generate dall’intelligenza artificiale raffigurante abusi sessuali su minori sta raggiungendo un «punto di non ritorno». Secondo l’ultimo report dell’Internet Watchdog Foundation (IWF), questo genere di contenuti è ormai ampiamente disponibile online e facilmente reperibile, essendo presente in aree della rete pubblicamente accessibili, e non solo sul dark web, al quale si può accedere solo utilizzando browser specifici. Citato dal Guardian, il direttore esecutivo ad interim dell’IWF, Derek Ray-Hill ha avvertito di un pericoloso spartiacque: nemmeno l’Internet Watchdog Foundation – che negli ultimi sei mesi ha fatto rimuovere 74 contenuti, rispetto ai 70 dell’intero anno precedente – e altre associazioni attive nello stesso campo sono più in grado di affermare con certezza se un’immagine sia reale o generata artificialmente. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di venerdì 18 ottobre 2024) La quantità di immagini generate dall’intelligenza artificiale raffigurante abusi sessuali su minori sta raggiungendo un «di non». Secondo l’ultimo report dell’Internet Watchdog Foundation (IWF), questo genere di contenuti è ormai ampiamente disponibile online e facilmente reperibile, essendo presente in aree della rete pubblicamente accessibili, e non solo sul dark web, al quale si può accedere solo utilizzando browser specifici. Citato dal Guardian, il direttore esecutivo ad interim dell’IWF, Derek Ray-Hill ha avvertito di un pericoloso spartiacque: nemmeno l’Internet Watchdog Foundation – che negli ultimi sei mesi ha fatto rimuovere 74 contenuti, rispetto ai 70 dell’intero anno precedente – e altre associazioni attive nello stesso campo sono più in grado di affermare con certezza se un’immagine sia reale o generata artificialmente.

