Ucciso dal titolare del bar durante un furto, Eros Di Ronza aveva vissuto a Cogliate

aveva vissuto a lungo a Cogliate, insieme alla compagna e ai tre figli, Eros Di Ronza, il 37enne ucciso questa mattina a forbiciate durante un tentativo di furto in un bar alla periferia di Milano. L'uomo aveva vissuto a lungo a Cogliate, dove ha 3 figli. Problemi di dipendenza dalla droga, una vita

Rapina un bar e viene ucciso dal titolare - un testimone : “Aveva subito altre rapine - ha chiamato i soccorsi” - "Loro sono stati i primi a chiamare i soccorsi: sia ambulanza che polizia e poi gli agenti sono arrivati subito": è quanto ha raccontato a Fanpage.it uno dei residenti di via Giovanni da Cermanate a Milano dove il 37enne Eros Di Ronza è stato ucciso da titolare di un bar.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Milano - rapinatore italiano ucciso da un barista cinese a colpi di forbici : aveva rubato dei “Gratta e vinci” - Il barista è stato portato in questura per essere interrogato e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Rapinatore ucciso dal barista cinese per il furto di “grattaevinci” Il fatto è avvenuto all’esterno del “Bar paninoteca”, al civico 35. .  Gli agenti delle volanti hanno fermato il titolare dell’esercizio, in 32enne, di origini cinesi, che si trova ora in questura per ... (Secoloditalia.it)

