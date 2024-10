Lanazione.it - I segreti del croccante svelati ai bambini della scuola Saffi

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) "Esperienza, occhio e passione per unottimo che ha pochi ingredienti ma che necessita di anni di lavoro e di una cottura perfetta nel rame per uscire come solo il ‘Bozzi’ sa creare". In occasioneGiornata internazionale dell’alimentazione alcune classiprimariasono andate in piazza Duomo per scoprire i trucchipreparazione del, il dolce tipicofiera. E chi megliofamiglia Brogi, conosciuti come ‘il banco del Bozzi’, che da anni portano avanti la tradizione di famiglia, potevano svelare i suoi. Ad illustrare la stesura delc’era Paolo, 83 anni che da quando ha 15 anni mette una cura maniacale nella preparazione di questo dolce. Insieme a lui David e Simone Brogi, che hanno spiegato aicome nasce il, facendoglielo poi assaggiare. Presente l’assessore Alessandro Puccinelli.