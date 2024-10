Dune: Prophecy, il nuovo trailer della serie spiega la situazione politica al centro della trama (Di giovedì 17 ottobre 2024) A novembre arriverà sugli schermi di Sky e NOW la nuova serie Dune: Prophecy e online è stato condiviso un nuovo trailer ricco di anticipazioni. Il 18 novembre debutterà in esclusiva sugli schermi di Sky, e in streaming su NOW, la nuova serie Dune: Prophecy, progetto HBO Original e Sky Esclusive di cui è stato condiviso un trailer inedito. Lo show riporta sugli schermi, questa volta televisivi, l'universo creato da Frank Herbert in sei episodi prodotti da Legendary Television. Il nuovo trailer di Dune: Prophecy Nel video promozionale della serie si vedono nuove sequenze della serie ispirata al romanzo Sisterhood of Dune, scritto da Brian Herbert e Kevin J. Anderson, mostrando i delicati equilibri esistenti in un mondo dove la lotta per il potere causa Movieplayer.it - Dune: Prophecy, il nuovo trailer della serie spiega la situazione politica al centro della trama Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) A novembre arriverà sugli schermi di Sky e NOW la nuovae online è stato condiviso unricco di anticipazioni. Il 18 novembre debutterà in esclusiva sugli schermi di Sky, e in streaming su NOW, la nuova, progetto HBO Original e Sky Esclusive di cui è stato condiviso uninedito. Lo show riporta sugli schermi, questa volta televisivi, l'universo creato da Frank Herbert in sei episodi prodotti da Legendary Television. IldiNel video promozionalesi vedono nuove sequenzeispirata al romanzo Sisterhood of, scritto da Brian Herbert e Kevin J. Anderson, mostrando i delicati equilibri esistenti in un mondo dove la lotta per il potere causa

