Laprimapagina.it - Donazione degli organi: le testimonianze dei trapiantati di Bergamo in tour a Tropea commuovono gli studenti dell’IIS “P. Galluppi”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Un impegno per la vita nel segno dellae della restituzione sociale del dono ricevuto. Operatori sanitari, mondo del volontariato edell’Istituto d’Istruzione Superiore “P.di” hanno accolto la carovana della XVIII edizione “Granfondo Ciclistica” provenienti da, L’incontro che si è svolto mercoledì 2 ottobre nell’Aula Magna del Liceo scientifico di(Istituto d’Istruzione Superiore “P.”). Unin Calabria (dall’1 al 4 ottobre) per celebrare il XX anniversario della fondazione dell’associazione Amici Trapianto di Fegato di, e per testimoniare la rinascita anche attraverso lo sport.