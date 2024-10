Bilancio 2025: 15 miliardi per lavoratori e pensionati, incentivi per la famiglia e nuove pensioni (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Legge di Bilancio per il 2025, approvata ieri sera dal Consiglio dei Ministri, si configura come uno dei provvedimenti economici più rilevanti dell'attuale governo guidato da Giorgia Meloni. Con una manovra dal valore di circa 30 miliardi di euro lordi, il governo intende affrontare una serie di sfide strategiche: sostenere i redditi medio-bassi, contrastare il calo demografico, rafforzare il sistema pensionistico e investire nella sanità pubblica. Il tutto, come sottolineato dalla Premier, senza aumentare la pressione fiscale, nonostante le difficoltà di Bilancio che caratterizzano il contesto economico attuale.Obiettivi della manovra: famiglie e redditi al centroUno dei pilastri della Legge di Bilancio 2025 è il sostegno ai redditi medio-bassi, con particolare attenzione a lavoratori dipendenti e pensionati. Ilfogliettone.it - Bilancio 2025: 15 miliardi per lavoratori e pensionati, incentivi per la famiglia e nuove pensioni Leggi tutta la notizia su Ilfogliettone.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Legge diper il, approvata ieri sera dal Consiglio dei Ministri, si configura come uno dei provvedimenti economici più rilevanti dell'attuale governo guidato da Giorgia Meloni. Con una manovra dal valore di circa 30di euro lordi, il governo intende affrontare una serie di sfide strategiche: sostenere i redditi medio-bassi, contrastare il calo demografico, rafforzare il sistemastico e investire nella sanità pubblica. Il tutto, come sottolineato dalla Premier, senza aumentare la pressione fiscale, nonostante le difficoltà diche caratterizzano il contesto economico attuale.Obiettivi della manovra: famiglie e redditi al centroUno dei pilastri della Legge diè il sostegno ai redditi medio-bassi, con particolare attenzione adipendenti e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra 2025 : Taglio cuneo fiscale e riforma Irpef nel Documento Programmatico di Bilancio - Quasi 12 miliardi di euro proverranno da queste misure, che rappresentano circa lo 0,58% del PIL. 000 euro, con un’accortezza nel rimodulare l’aliquota per evitare che le persone che superano i 35. 000 e 50. 000 euro. 000 euro, e 43% per redditi oltre 50. Le tensioni tra governo e opposizione continuano a crescere, mentre tutti gli occhi sono puntati sull’attuazione delle politiche fiscali e sul ... (Gaeta.it)

Come cambia il Bonus Ristrutturazioni nel 2025 : le novità nella legge di Bilancio - La prossima manovra garantisce per un altro anno il Bonus Ristrutturazioni al 50%, ma solo per le prime case. Per gli altri immobili lo 'sconto fiscale' scende al 36%.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Legge di Bilancio 2025 - attesa per il testo in Parlamento. Dal 21 ottobre il vaglio della Camera - poi il Senato. Approvazione entro Natale - L'articolo Legge di Bilancio 2025, attesa per il testo in Parlamento. . Il governo Meloni ha varato la Legge di Bilancio 2025, un pacchetto di misure da circa 30 miliardi di euro (che saliranno a 35 nel 2026 e oltre 40 nel 2027) destinato a famiglie, taglio del cuneo fiscale, sanità e natalità. Approvazione entro Natale sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)