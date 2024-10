Affari tuoi, altra vincita record nel programma di Stefano De Martino: vinti 200 mila euro da Louis (Di giovedì 17 ottobre 2024) Arriva una nuova vincita importante ad Affari tuoi con Louis che ha rischiato il tutto per tutto portandosi a casa 200 mila euro. Una puntata che ha visto il concorrente rifiutare anche un’offerta di 50 mila euro. Scopriamo insieme chi è il giovane e come è andata la partita. Affari tuoi, Louis vince 200 mila euro in gettoni d’oro Ancora una vittoria ad Affari tuoi dopo che il mese scorso la concorrente Ornella dalla Sicilia, in coppia con il suo compagno Giuseppe, si era riuscita a portare a casa un montepremi di 300 mila euro. Stasera, 17 ottobre 2024, è toccato ad Louis, dalla Valle d’Aosta, giocare con la fortuna. La sorte gli ha dato il pacco tre, un numero molto particolare. L’uomo infatti si è presentato a Stefano De Martino e ha scelto Andrè, uno dei suoi due fratelli gemelli, per la sua avventura all’interno del quiz show. Superguidatv.it - Affari tuoi, altra vincita record nel programma di Stefano De Martino: vinti 200 mila euro da Louis Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Arriva una nuovaimportante adconche ha rischiato il tutto per tutto portandosi a casa 200. Una puntata che ha visto il concorrente rifiutare anche un’offerta di 50. Scopriamo insieme chi è il giovane e come è andata la partita.vince 200in gettoni d’oro Ancora una vittoria adÂdopo che il mese scorso la concorrente Ornella dalla Sicilia, in coppia con il suo compagno Giuseppe, si era riuscita a portare a casa un montepremi di 300. Stasera, 17 ottobre 2024, è toccato ad, dalla Valle d’Aosta, giocare con la fortuna. La sorte gli ha dato il pacco tre, un numero molto particolare. L’uomo infatti si è presentato aDee ha scelto Andrè, uno dei suoi due fratelli gemelli, per la sua avventura all’interno del quiz show.

