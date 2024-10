Lanazione.it - Sport e inclusione, la serata del Panathlon

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Prato16 ottobre 2024 - IlClub di Prato ha ospitato la consueta conviviale mensile di ottobre presso il ristorante del Golf Club “Le Pavoniere”, incentrando l’attenzione sull’importanza delloinclusivo, grazie alla partecipazione degli atleti del progetto “Pallamano a Ruota Libera”, parte integrante della Societàiva Asd Pallamano Prato. Laha messo in luce quanto gliinclusivi siano fondamentali per il benessere psico-fisico di chi li pratica, offrendo non solo benefici fisici e mentali, ma anche un arricchimento socio-culturale per atleti e famiglie. Il progetto, completamente gratuito per i partecipanti, è sostenuto grazie al contributo di partner e sponsor, evitando di gravare sulle famiglie.