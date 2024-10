Perché la manovra di Meloni è un pugno contro la demagogia alimentata per anni dalla destra (Di mercoledì 16 ottobre 2024) E’ la manovra della normalizzazione e della delusione. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha usato il termine due volte: prima in riferimento all’oppo Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Perché la manovra di Meloni è un pugno contro la demagogia alimentata per anni dalla destra Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) E’ ladella normalizzazione e della delusione. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha usato il termine due volte: prima in riferimento all’oppo Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meloni summit Ue-Golfo a Bruxelles. Manovra : provvedimenti - bonus e sanità - Giorgia Meloni si prepara alla visita prevista per venerdi in Libano. Oggi vertice a Bruxelles per cercare una de escalation. Servizio di Augusto Cantelmi The post Meloni summit Ue-Golfo a Bruxelles. Manovra: provvedimenti, bonus e sanità first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Manovra - Meloni : “Orgogliosa e soddisfatta”. Critiche da M5S e Pd - . Meloni: “Banche non sono avversari, c’è stata collaborazione” Con le banche “volevamo da una parte riuscire ad avere delle risorse che potevano essere redistribuite in modo particolare su famiglie e redditi bassi ma non volevamo neanche dare il segnale perché le banche siano degli avversari, per questo abbiamo fatto un lavoro anche insieme a loro”, ha affermato la premier. (Lapresse.it)

Manovra - Meloni : “Conti in ordine senza aumentare tasse - mai così tante risorse su sanità” - (Adnkronos) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Bruxelles dove partecipa al summit Ue-Consiglio Cooperazione del Golfo, si dice… L'articolo Manovra, Meloni: “Conti in ordine senza aumentare tasse, mai così tante risorse su sanità” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)