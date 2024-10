La "patente" delle imprese: un nuovo metodo per essere efficaci nella tutela dei lavoratori (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dal 1° ottobre, per le imprese edili e i lavoratori che operano all’interno dei cantieri temporanei o mobili, è obbligatorio possedere la patente a punti. L’obiettivo è quello di valutare le capacità dei luoghi di lavoro di adottare politiche di sicurezza efficaci. Ma facciamo un passo indietro: sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024 era stato dunque pubblicato l’atteso decreto attuativo che disciplina il funzionamento e le modalità di domanda per la patente a crediti. Si tratta della novità introdotta dal decreto PNRR bis e che consiste in un sistema di qualificazione a punti per imprese e professionisti che operano all’interno di cantieri temporanei o mobili (sono esclusi solamente coloro che effettuano solo forniture o prestazioni intellettuali). L’obiettivo è quello di potenziare la salute e la sicurezza di lavoratori e lavoratrici che operano nei cantieri. Quotidiano.net - La "patente" delle imprese: un nuovo metodo per essere efficaci nella tutela dei lavoratori Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dal 1° ottobre, per leedili e iche operano all’interno dei cantieri temporanei o mobili, è obbligatorio possedere laa punti. L’obiettivo è quello di valutare le capacità dei luoghi di lavoro di adottare politiche di sicurezza. Ma facciamo un passo indietro: sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024 era stato dunque pubblicato l’atteso decreto attuativo che disciplina il funzionamento e le modalità di domanda per laa crediti. Si tratta della novità introdotta dal decreto PNRR bis e che consiste in un sistema di qualificazione a punti pere professionisti che operano all’interno di cantieri temporanei o mobili (sono esclusi solamente coloro che effettuano solo forniture o prestazioni intellettuali). L’obiettivo è quello di potenziare la salute e la sicurezza die lavoratrici che operano nei cantieri.

