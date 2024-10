Ilgiorno.it - La nuova piscina in partnership. Sportium si aggiudica l’incarico

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sarà il raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dalle due società milanesisrl e United Consulting a occuparsi, attraverso un incarico che supera di poco i 450mila euro, della direzione dei lavori e del coordinamento per la sicurezza dell’operazione in partenariato pubblico privato relativa alla progettazione, realizzazione, manutenzione (ordinaria e straordinaria) e gestione per 20 anni del nuovo impianto natatorio di viale Gorizia a Legnano. Le due società, note per una serie di progetti e lavori di notevole consistenza in tutto il territorio italiano e non (dianche il concept design del nuovo stadio che si vuole realizzare a Cagliari) hanno ottenuto il punteggio più alto, 89,5 su 100, risultando al primo posto tra le sei offerte pervenute in Comune.