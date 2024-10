Gaeta / Ottobre rosa: screening senologico gratuito e il Palazzo Municipale si illumina di rosa (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Gaeta – Domenica 20 Ottobre 2024 dalle ore 9 alle 13 presso i locali comunali di via Firenze, su iniziativa del Team Crisalide Polisportiva Perla del Golfo in collaborazione con il Comune di Gaeta, si effettuerà uno screening senologico con ecografia a cura del dottor Giovanni Testa. L’iniziativa è patrocinata dalla LILT. La partecipazione è L'articolo Gaeta / Ottobre rosa: screening senologico gratuito e il Palazzo Municipale si illumina di rosa Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Gaeta / Ottobre rosa: screening senologico gratuito e il Palazzo Municipale si illumina di rosa Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di mercoledì 16 ottobre 2024)– Domenica 202024 dalle ore 9 alle 13 presso i locali comunali di via Firenze, su iniziativa del Team Crisalide Polisportiva Perla del Golfo in collaborazione con il Comune di, si effettuerà unocon ecografia a cura del dottor Giovanni Testa. L’iniziativa è patrocinata dalla LILT. La partecipazione è L'articoloe ilsidiTemporeale Quotidiano.

GAETA – Sono 2631 i cortometraggi giunti in selezione da tutto il mondo per la XIII edizione di Visioni Corte International Short Film Festival, uno dei maggiori eventi italiani dedicati al cortometraggio, che si svolgerà dal 12 al 19 Ottobre 2024 presso il Cinema Teatro Ariston di Gaeta. L'evento, sotto la direzione artistica di Gisella

Gaeta / Visioni Corte Film Festival : al via la XIII edizione dall’11 al 19 ottobre - omaggio a Mastroianni - L’evento, sotto la direzione artistica di Gisella […] L'articolo Gaeta / Visioni Corte Film Festival: al via la XIII edizione dall’11 al 19 ottobre, omaggio a Mastroianni sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. . GAETA – Sono 2631 i cortometraggi giunti in selezione da tutto il mondo per la XIII edizione di Visioni Corte International Short Film Festival, uno dei maggiori eventi ... (Temporeale.info)

Gaeta / Il 7 ottobre inizio del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni - GAETA – Prenderà il via il 7 Ottobre la nuova edizione del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni, che coinvolgerà, come ogni anno, un campione rappresentativo di famiglie, distribuite in 2531 comuni sull’intero territorio nazionale. La rilevazione campionaria, interesserà anche il Comune di Gaeta e per il presente anno seguirà la sola modalità da […] L'articolo Gaeta / Il 7 ... (Temporeale.info)