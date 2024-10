Football NFL: Tom Brady diventa azionista di minoranza dei Las Vegas Raiders (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A un anno e mezzo dal suo ritiro, Tom Brady torna nella NFL. Non lo fa però nelle vesti di quarterback bensì in qualità di azionista di minoranza dei Las Vegas Raiders. “Se c’è una cosa che ho imparato nella mia carriera, è che il Football è un gioco fatto dal lavoro di squadra e dalla ricerca dell’eccellenza. La franchigia dei Raiders e la città di Las Vegas incarnano questi valori, perciò sono onorato di far parte di questa storia” ha dichiarato il 47enne, vincitore di 7 Super Bowl, che avrà anche un ruolo operativo. Football NFL: Tom Brady diventa azionista di minoranza dei Las Vegas Raiders SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A un anno e mezzo dal suo ritiro, Tomtorna nella NFL. Non lo fa però nelle vesti di quarterback bensì in qualità dididei Las. “Se c’è una cosa che ho imparato nella mia carriera, è che ilè un gioco fatto dal lavoro di squadra e dalla ricerca dell’eccellenza. La franchigia deie la città di Lasincarnano questi valori, perciò sono onorato di far parte di questa storia” ha dichiarato il 47enne, vincitore di 7 Super Bowl, che avrà anche un ruolo operativo.NFL: Tomdidei LasSportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Opinion: Tom Brady’s conflict of interest reflects superstar privilege in NFL - Tom Brady is a unique figure in the NFL, and his setup as top broadcaster and new Raiders part-owner underscores his singular standing. (usatoday.com)

5 thoughts and a grade on the Bills trading for receiver Amari Cooper - Bills quarterback Josh Allen finally has a bonafide no. 1 receiver again. Here are five thoughts and a grade on the move. (syracuse.com)

Can Aaron Rodgers and Davante Adams recreate their magic? - FLORHAM PARK, N.J. -- On Monday night, New York Jets quarterback Aaron Rodgers heaved a football toward the stars and watched as it landed safely in the arms of wide receiver Allen Lazard for a ... (espn.com)