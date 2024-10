Lettera43.it - Enel, on air la nuova campagna “Dalla tua parte, sempre”

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) È on airtua, ladiper ricordare che, in un settore complesso in cui èpiù difficile orientarsi, l’azienda rimane un punto di riferimento sicuro, attento alle esigenze delle persone e presente in caso di necessità. Il nuovo spot rafforza il concetto di, l’Italia nel mondo, che ripercorreva la storia recente d’Italia e le attività del Gruppo che ne hanno accompagnato lo sviluppo e la modernizzazione. Questa volta, sida una diversa prospettiva: quella degli occhi di un bambino che guarda il mondo con curiosità, meraviglia e fiducia. Attraverso i gesti semplici di ogni giorno, ancora una volta, prende forma una grande storia, in cui ciascuno può riconoscersi. Un messaggio di vicinanza, qualità e competenza per un’azienda presente in modo capillare su tutto il territorio.