Regione tre milioni di euro per l’ammodernamento delle sale cinematografiche

Roma, 15 ottobre 2024 – "Il cinema è un settore produttivo prezioso per l'economia regionale, oltre ad essere una delle più significative industrie culturali per il nostro territorio, che la Regione sostiene e valorizza. Per questo motivo in giunta abbiamo approvato un finanziamento di circa tre milioni di euro, grazie al Piano di Sviluppo e Coesione, per il sostegno e rilancio competitivo delle sale cinematografiche del Lazio. Le somme stanziate serviranno per l'ammodernamento e la ristrutturazione dei cinema del Lazio. Un'iniziativa frutto di un costante dialogo con l'Anec che ringrazio per lo spirito costruttivo che ci ha condotto a questo importante risultato.

Ritardi e treni soppressi sulle linee Trenord - dalla Regione 100 milioni di euro per il potenziamento della rete ferroviaria lombarda - Sono state inoltre rifinanziate da Regione altre importanti opere, tra le quali il polo di Saronno (circa 8 milioni di euro). E poi ancora investimenti sulla Brescia-Edolo: 4 milioni di euro per interventi sulla linea per la copertura telefonica; e 9,6 milioni di euro per l’adeguamento infrastrutturale della linea anche per la circolazione di treni a idrogeno. (Ilgiorno.it)

Dalla Regione nuove risorse per i 36 nuovi alloggi Aler in via Cecilio : investiti 6 milioni - Regione Lombardia stanzia nuove risorse per garantire la conclusione dei lavori nel complesso Aler di via Di Vittorio / via Cecilio a Como, dove sono in corso gli interventi per rendere disponibili 36 nuovi alloggi da destinare ai servizi abitativi pubblici (SAP). . I finanziamenti in campo . (Quicomo.it)

Alluvione nell'anconetano - chiesti dalla Regione Marche 51 milioni di euro per i danni tra pubblico e privato - ANCONA – La Regione Marche si appresta a chiedere risorse per circa 51 milioni di euro al Dipartimento di Protezione civile per i danni causati dalla recente alluvione nell'anconetano, in particolare nelle zone dell'Aspio e di Castelferretti di Falconara. Sono circa 36 milioni di euro su 37... (Anconatoday.it)