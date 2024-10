Polizia municipale Livorno, il nuovo comandante Joselito Orlando: "Presenza sul territorio e dialogo con i cittadini le nostre priorità" (Di martedì 15 ottobre 2024) Ha girato cinque regioni prima di venire in Toscana e durante la sua carriera lunga 25 anni ha ricoperto tutti i ruoli di Polizia municipale. A Livorno è in carica dal 30 settembre dopo essere stato comandante dell'Unità operativa infortunistica stradale nel municipio Arenella-Vomero (Napoli) Livornotoday.it - Polizia municipale Livorno, il nuovo comandante Joselito Orlando: "Presenza sul territorio e dialogo con i cittadini le nostre priorità" Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ha girato cinque regioni prima di venire in Toscana e durante la sua carriera lunga 25 anni ha ricoperto tutti i ruoli di. Aè in carica dal 30 settembre dopo essere statodell'Unità operativa infortunistica stradale nel municipio Arenella-Vomero (Napoli)

