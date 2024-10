Rimini, terza auto incendiata in 4 giorni: spunta l’ombra di un piromane. Ferito un passante (Di lunedì 14 ottobre 2024) Rimini, 14 ottobre 2024 – Un’altra macchina data alle fiamme, la terza nel giro di quattro giorni. Sempre lo stesso modello: una Fiat Panda. Tre episodi, accomunati da modalità più o meno simili. Non si ferma l’escalation di incendi ai danni di auto in sosta attorno al centro storico di Rimini. Non si esclude che dietro che i roghi possa nascondersi la mano di un piromane. Questa almeno è l’ipotesi che gli inquirenti stanno cercando di verificare dopo il nuovo raid incendiario, avvenuto oggi attorno alle 12.30 in via Cagni, una traversa della Marecchiese, a poche centinaia di metri in linea d’aria da via Matteo Tosi, dove si era consumato l’ultimo incendio, quello di sabato scorso. Anche in questo caso le fiamme si sono sprigionate dentro l’abitacolo di una Fiat Panda posteggiata in strada e di proprietà di una donna che abita nella zona. Ilrestodelcarlino.it - Rimini, terza auto incendiata in 4 giorni: spunta l’ombra di un piromane. Ferito un passante Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 – Un’altra macchina data alle fiamme, lanel giro di quattro. Sempre lo stesso modello: una Fiat Panda. Tre episodi, accomunati da modalità più o meno simili. Non si ferma l’escalation di incendi ai danni diin sosta attorno al centro storico di. Non si esclude che dietro che i roghi possa nascondersi la mano di un. Questa almeno è l’ipotesi che gli inquirenti stanno cercando di verificare dopo il nuovo raid incendiario, avvenuto oggi attorno alle 12.30 in via Cagni, una traversa della Marecchiese, a poche centinaia di metri in linea d’aria da via Matteo Tosi, dove si era consumato l’ultimo incendio, quello di sabato scorso. Anche in questo caso le fiamme si sono sprigionate dentro l’abitacolo di una Fiat Panda posteggiata in strada e di proprietà di una donna che abita nella zona.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Statale 36 - gli industriali chiedono la terza corsia dopo il disastro dei giorni scorsi - In attesa della prossima bufera. 30 alle 17. 30 per un mese, fino al 15 novembre, tranne nei week end e durante i festivi e appunto non durante le notti. . Ne seguiranno certamente altri, perché la 36 corre in mezzo ad un territorio fragile e instabile ed è stata costruita con modalità e soluzioni ormai datate e non sempre adeguate. (Ilgiorno.it)

Ghali al fianco di sua madre - operata di tumore per la terza volta : “In quei giorni ho avuto tanta paura” - Un anuova operazione per la mamma di Ghali a causa di un tumore, il cantante ha messo in musica quei momenti difficili L'articolo Ghali al fianco di sua madre, operata di tumore per la terza volta: “In quei giorni ho avuto tanta paura” proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

7 ottobre - esplosione vicino all’ambasciata israeliana di Copenaghen : è la terza in cinque giorni - Intanto, l’edificio è stato evacuato per motivi di sicurezza. . Sono passati appena cinque giorni dal primo episodio, ma nell’anniversario della strage di Hamas del 7 ottobre una nuova esplosione è stata segnalata vicino all’ambasciata israeliana a Copenaghen. Sul posto erano arrivate dieci volanti per dei colpi d’arma da fuoco esplosi contro l’edificio diplomatico. (Ilfattoquotidiano.it)