Piacenza che scrive appuntamento con Carmelo Sciascia e L’eretico don Paolo Miraglia

Mercoledì 16 ottobre si chiude questo ciclo di appuntamenti della rassegna "Piacenza che scrive" con "L'eretico don Paolo Miraglia", protagonista – alle 17 nella cornice del Salone Monumentale della Biblioteca Passerini Landi – del saggio di Carmelo Sciascia, di cui l'autore dialogherà con il

