Inchiesta Bari | indagata Intesa Sanpaolo 

AGI - Il Gruppo Intesa Sanpaolo è formalmente indagato nell'indagine a carico del 52enne Vincenzo Coviello, originario di Bitonto (Ba) ed ex dipendente della filiale di Bisceglie (Bat). L'uomo è indagato dalla procura di Bari per accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato: tra il 21 febbraio 2022 e il 24 aprile 2024, avrebbe compiuto 6.637 accessi non autorizzati a dati riservati relativi a 3.572 clienti di 679 dell'istituto di credito, inclusi esponenti di primo piano delle istituzioni italiane. La Banca, per gli inquirenti, avrebbe violato la legge 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Intesa Sanpaolo, secondo i pm, non avrebbe tempestivamente segnalato agli inquirenti gli accessi abusivi.

Intesa Sanpaolo indagata dalla Procura di Bari - i clienti spiati valutano risarcimento - Ai problemi di Intesa Sanpaolo va anche aggiunto che, dopo lo scoppio della vicenda, alcuni clienti di Coviello hanno chiesto informazioni alla Procura di Bari per valutare la costituzione di parte civile o cause civili ai danni della banca per ottenere un risarcimento. Il caso dei conti spiati in Intesa Sanpaolo Le indagini della Procura di Bari sui conti spiati si basano sugli abusi che ... (Quifinanza.it)

Inchiesta Bari - ora è indagata anche Intesa Sanpaolo nel caso del bancario che spiava i conti dei vip - Anche Intesa Sanpaolo è tra gli indagati: per gli inquirenti non avrebbe denunciato alla magistratura l'ipotesi di reato del suo dipendente. Prosegue l'indagine della Procura di Bari sull'ex bancario Vincenzo Coviello, che avrebbe compiuto quasi 7mila accessi illegali ai conti correnti di migliaia di clienti. (Fanpage.it)

Inchiesta Bari : Intesa Sp - noi parte lesa - massima collaborazione con autorità - Roma, 14 ott. (LaPresse) – Intesa Sanpaolo “ha potuto procedere con la notifica presso l’Autorità per la Privacy e la denuncia presso la Procura di Bari come parte lesa nei tempi resi possibili da un processo esteso e accurato, volto alla ricostruzione di quanto avvenuto. Nel mentre la Banca ha sospeso cautelativamente il dipendente e ha proceduto ad avviare l’interlocuzione con l’Autorità per la ... (Lapresse.it)